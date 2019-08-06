В Перми начался суд над работницей ЧОП, пропустившей в школу №127 напавших на её учеников преступников

В Перми стартовал суд над сотрудницей ЧОП, которая работала в школе №127 в день нападения на учебное заведение, передаёт корреспондент Накануне.RU. Ей вменяют "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, нападение произошло 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Один из налётчиков получил ранее девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Второй нападавший получил за покушение на убийство семь лет воспитательной колонии, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Он должен будет заплатить пострадавшим более 5 млн руб. Его апелляция осталась без удовлетворения.