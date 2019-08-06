28 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Под городом Ачинск в Красноярском крае взрываются снаряды на складах с боеприпасами (2019) | Фото: очевидец

Пожар в арсенале под Ачинском планируют потушить до конца вторника – задействуют самолеты Ил-76

Пожар на территории склада артиллерийских снарядов под Ачинском должен быть потушен до конца дня вторника, 6 августа. Такое заявление сделал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, к тушению пожара будет привлечена авиация. По предварительным данным, детонация снарядов на складах закончилась, вероятно, воздушное пространство над этой территорией уже не представляет опасности для самолетов.

"Мы сейчас должны открыть воздушное движение, и работать по тушению пожара будут 10 самолетов Ил-76 и вертолеты. Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией (пожара – ред.)", - цитирует генерала РИА Новости.

Ранее воздушное пространство для гражданских самолетов над местом ЧП было закрыто.

Стоит отметить, что в регионе уже работает группировка из десяти военно-транспортных Ил-76 и нескольких вертолетов Ми-8 – они задействованы на тушении лесных пожаров в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области. Булгаков не уточнил, будут ли при тушении складов задействовать эти самолеты или пригонят другие.

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Пожар в арсенале под Ачинском планируют потушить до конца вторника – задействуют самолеты Ил-76

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Теги: ил-76, взрыв под ачинском, боеприпасы, минобороны, тушение пожара



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