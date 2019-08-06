В Салехарде в социальном доме произошёл пожар, погибла постоялица

В столице Ямала ночью произошёл пожар в социальном доме, где живут одинокие пенсионеры, инвалиды, которые могут полностью или частично себя обслуживать, а также такие же семейные пары. Квартиры для них выделены в одном из жилых домов по улице Губкина. Погибла одна из его постоялиц, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Спасателям сообщение о возгорании поступило в 1.16, сообщает окружной главк МЧС. Прибыв на место, они выяснили, что пожар бушует в квартире на первом этаже. 82-летнюю постоялицу с признаками отравления угарным газом госпитализировали в окружную больницу, где она вскоре скончалась. Всего эвакуированы 30 человек. Вскоре огонь полностью потушили, он повредил 10 "квадратов" на одной из кухонь.

В пресс-службе окружного управления МЧС Накануне.RU сообщили, что по факту смерти пенсионерки проводят проверку.