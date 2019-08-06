Минобороны озвучило предварительную причину пожара на складе под Ачинском

Предварительной причиной пожара на складе воинской части под Ачинском Красноярского края стал человеческий фактор, сообщили в Минобороны.

Замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков добавил, что точную причину установят следственные органы и прокуратура.

По его словам, весь арсенал воинской части подлежит расформированию, передает Regnum.

На данный момент детонация зарядов прекратилась. При этом остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского краявведен режим чрезвычайной ситуации. Ведется эвакуация жителей деревни Каменка и близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска.

В мэрии горожанам рекомендовали не заходить за так называемую "красную линию" - зону возможного риска. Пострадали, по последним данным, 12 человек.