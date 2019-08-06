Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками

Юмор американского бизнесмена Илона Маска всегда был специфичным, и очередной его пост –мем в твиттере тоже весьма странен.

Миллиардер сначала опубликовал фотку с телепузиками – персонажами детского британского телешоу. А затем вывесил коллаж с тем же фоном – зеленой полянкой, но теперь на ней вместо цветных телепузиков красовалась британская королева Елизавета II – в своих знаменитых цветных пальто и костюмах. Естественно, в гардеробе королевы нашлись наряды по цветам телепузиков: красный, желтый, зеленый и фиолетовый.

Маск любит постить различные мемы и фотожабы, в том числе и про себя любимого. Таким образом, он просто не мог пройти мимо русского "Как тебе такое, Илон Маск?". Подписчики бизнесмена стараются не отставать от него и тоже постят забавные картинки, правда, иногда они не всегда улавливают игру слов или другие лингвистические приколы.