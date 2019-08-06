28 Августа 2020
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Политика За рубежом
флаг, Китай, КНР (2016) | Фото:

Китай пообещал принять меры, если США разместят свои ракеты в АТР

Китай ответит сдерживающими мерами, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как заявил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун, все возможные варианты при необходимости будут представлены.

При этом Фу Цун добавил, что пока США не разместили ракеты "у Китая на пороге", Пекин будет наблюдать за ситуацией, пишет Regnum.

Напомним, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Дональд Трамп заявлял, что китайская сторона "пытается догнать" Соединенные Штаты и Россию в области вооружений.

Ранее СМИ сообщали, что США якобы намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии, в котором в качестве одной из сторон может участвовать Китай.

В начале февраля Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с расширенным составом участников.

Пекин, однако, выступил против появления нового многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин подчеркнула, что, если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов.

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Китай пообещал принять меры, если США разместят свои ракеты в АТР

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Теги: китай, сша, ракеты



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