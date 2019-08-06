Лицами чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге стали три известных российских бойца

Свердловский боец, победитель лондонской Олимпиады-2012 Егор Мехонцев (на фото), а также уроженцы Омска Алексей Тищенко и Новокуйбышевска Олег Саитов стали лицами чемпионата мира по боксу-2019 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе соревнований, три прославленных российских боксера, в разное время становившееся чемпионами мира, будут представлять турнир, который Россия принимает впервые. Они посетят открытые тренировки и будут присутствовать на официальных мероприятиях.

Напомним, 20-й чемпионат мира по боксу среди мужчин состоится в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 450 спортсменов, представляющих 90 стран. Лишь восемь из них получат титул чемпиона мира в олимпийских весовых категориях.

Организаторами ЧМ в Екатеринбурге выступают Международная ассоциация бокса AIBA, Министерство спорта РФ, Федерация бокса России и правительство Свердловской области.