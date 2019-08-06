28 Августа 2020
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увольнение сокращение кризис (2008) | Фото: www.audit-it.ru

В Кизеле сотрудники Дворца культуры увольняются из-за оптимизации

В Кизеле развивается конфликт из-за оптимизации городского дворца культуры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе пермского краевого союза организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф".

По информации профсоюзной организации, из-за изменения штатного расписания под сокращение попали семь человек. Трое работников уволились по собственному желанию, без выплаты компенсаций. Среди уволенных - сотрудники с большим стажем и высшим образованием, работники предпенсионного возраста. В их числе председатель городской организации профсоюза работников культуры, методист по досугу населения городского дворца культуры Зоя Кутырь.

На вакантные ставки были приняты две сотрудницы, одна из которых находится в декретном отпуске. Основное место ее работы - губахинский дворец культуры "Энергетик". Кроме того, в ДК Кизела были введены пять новых должностей, переименованы шесть должностей.

Как утверждают бывшие работники учреждения культуры, руководство почти каждую неделю меняет штатное расписание. А уволившиеся по собственному желанию сотрудники ушли из-за низкой зарплаты, якобы работодатель предложил устроить их на полставки с зарплатой пять тысяч рублей в месяц. Из профсоюзной организации в ДК ушли 10 человек - ровно половина.

"Мы обращались в прокуратуру и совместно с крайкомом профсоюза - в краевое министерство культуры. Нам ответили, что все вновь принятые работники трудоустроены законно, а в дела территорий никто вмешиваться не будет. На этом все закончилось. После обращения в различные инстанции последовала волна сокращений", - сообщила о ситуации в ДК Зоя Кутырь.

Накануне.RU направило запрос в администрацию Кизела и краевой минкульт с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не получен.

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В Кизеле сотрудники Дворца культуры увольняются из-за оптимизации

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Теги: Дворец Культуры, оптимизация, штатное расписание



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