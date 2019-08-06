28 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Начальник ОМВД по Радужному Александр Валюхов (2018) | Фото: 86.мвд.рф

Экс-глава полиции Радужного не смог обжаловать наказание за взятку сотруднику ФСБ

Вступил в силу приговор бывшему начальнику отдела полиции Радужного Александру Валюхову, который получил срок за взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напомним, в марте и апреле 2017 г. Валюхов передал сотруднику ФСБ взятку в 200 тыс. руб. за информацию о планируемых мероприятиях по предотвращению кражи углеводородного сырья. Высокопоставленного силовика при получении незаконного вознаграждения "взяли" полицейские и чекисты. Он получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 4 млн руб..

Вышестоящий суд оставил в силе решение коллег, приговор вступил в силу.

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Экс-глава полиции Радужного не смог обжаловать наказание за взятку сотруднику ФСБ

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Теги: Александр Валюхов, дача взятки, колония строгогорежима



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