Экс-глава полиции Радужного не смог обжаловать наказание за взятку сотруднику ФСБ

Вступил в силу приговор бывшему начальнику отдела полиции Радужного Александру Валюхову, который получил срок за взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напомним, в марте и апреле 2017 г. Валюхов передал сотруднику ФСБ взятку в 200 тыс. руб. за информацию о планируемых мероприятиях по предотвращению кражи углеводородного сырья. Высокопоставленного силовика при получении незаконного вознаграждения "взяли" полицейские и чекисты. Он получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 4 млн руб..

Вышестоящий суд оставил в силе решение коллег, приговор вступил в силу.