28 Августа 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Новую ВПП в Хабаровске откроют только в 2020 году – из-за бюрократических проволочек

Росавиация попросила перенести на год – с 2019 на 2020 – ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Хабаровска. В рамках проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", этот дальневосточный аэродром не успели реконструировать.

Две других ВПП, запланированных к сдаче в этом году, готовы, рассказал накануне на совещании у зампреда правительства России Александра Акимова глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, строительство непосредственно плоскостного сооружения в Хабаровске завершено, но "существует риск невыполнения объекта в целом до конца этого года, так как необходимо уточнение проектной документации по дренажно-водосточной сети, очистным сооружениям и светосигнальному оборудованию". "В Хабаровске работает один из сильнейших строительных подрядчиков, но и ему не удалось справиться с задачей в отведённый срок", – сказал глава Росавиации.

Авиационные власти винят в срывах сроков конкурсные процедуры: срок доведения лимитов бюджетных обязательств по новым объектам существенно – на 4-5 месяцев – сдвинул сроки начала конкурсных процедур (по словам Александра Нерадько, по 13 объектам лимиты были доведены только 8 мая, по 12 объектам – в июне). В итоге на данный момент на заключение контрактов вышли только по четырем объектам, по остальным идут конкурсные процедуры, а по двум аэродромам Камчатки, включённым в планы 2019 года, Росавиация уже сейчас предлагает перенести старт начала работ на 2020 год.

"По результатам мониторинга реализации федерального проекта наши проблемы: позднее доведение лимитов, заключение контрактов только со второй половины августа, – сообщил глава Росавиации. – В климатических условиях Дальнего Востока и Сибири строительный сезон 2019 года фактически утрачен, в связи с чем существует риск неосвоения в этом году средств в объёме около 7 млрд рублей".

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Новую ВПП в Хабаровске откроют только в 2020 году – из-за бюрократических проволочек

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Теги: впп, хабаровск, росавиация, строительство, реконструкция аэропорта



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