В Иркутской области после выходных площадь пожаров вновь растет

Площадь лесных пожаров в Иркутской области после резкого сокращения в выходные вновь начала расти.

По состоянию на утро 6 августа в регионе действуют 132 пожара на площади 650 тысяч 400 га.

За сутки площадь пожаров увеличилась на 37 тысяч 370 га, сообщает региональный главк МЧС.

Это происходит несмотря на работу авиации МЧС и Минобороны, которые за сутки слили более 600 тонн воды слили на кромку лесных пожаров.

По прогнозам синоптиков, в лесах Иркутской области 7-9 августа установится чрезвычайно высокий класс пожароопасности, передает Regnum.

В северных районах области 8 августа ожидается до 32 градусов тепла. В связи с этим МЧС предупредило о запрете гражданам на посещение лесной зоны.

Напомним, в Генпрокуратуре заявили, что власти регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику, достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области.

В Госдуме 5 августа обсуждались масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке страны. Были заслушаны отчеты представителей МЧС, Минприроды, Рослесхоза, МВД, Генпрокуратуры и Счетной палаты.

По словам председателя комитета по экологии нижней палаты парламента Владимира Бурматова, за частью лесных пожаров, охвативших тайгу на площади свыше 3 млн гектар, точно стоят интересы отдельных лиц и компаний.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири.