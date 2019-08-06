ЮРЭСК в два раза нарастила убытки

"Югорская региональная электросетевая компания" (ЮРЭСК) по итогам 2018 г. получила убыток в размере 709 млн руб. В сравнении с 2017 г. сумма увеличилась в два раза, следует из годового отчета компании. На прибыль энергетики не могут выйти из-за тарифных решений, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2017 г. ЮРЭСК ушла в минус на 340,3 млн руб. В 2018 г. на фоне роста убытков на 7% увеличились заимствования компании.

"Причиной дальнейшего формирования непокрытого убытка, обусловившего снижение стоимости чистых активов общества, являлось принятие соответствующих тарифных решений Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа при установлении необходимой валовой выручки ЮРЭСК" на долгосрочный период", – говорится в отчете энергетиков.

Отметим, что ЮРЭСК судится с РЭК из-за тарифов, однако пока компании не удалось увеличить стоимость передачи электроэнергии.

Мажоритарными акционерами ЮРЭСК являются "Югорская энергетическая компания" (67,9% акций) и Югра (32%).