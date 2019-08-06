В Белфасте обанкротилась верфь, построившая "Титаник"

В североирландском Белфасте обанкротилась верфь Harland и Wolff Heavy Industries, знаменитая тем, что построила "Титаник". Накануне она перешла под управление внешней администрации. Как сообщает The Guardian, закрытие завода грозит окончанием вековой истории судостроения в городе.

Фирма Harland и Wolff Heavy открылась в 1861 году. А в последние годы она с трудом боролась за выживание в условиях жесткой конкуренции со стороны зарубежных судостроителей. В июне этого года норвежский владелец верфи - Dolphin Drilling – объявил о банкротстве ирландской компании и выставил ее на продажу.

Желтые строительные краны верфи – Самсон и Голиаф – были доминантами городского пейзажа с 1974 года, расцвет завода пришелся на 1920-е, когда на предприятии трудились более 35 тыс. горожан, сейчас рабочих осталось 130.

Помимо "непотопляемого" "Титаника", который затонул во время своего первого плавания в 1912 году, верфь на берегу реки Лаган построила еще несколько крупнейших (на тот момент) кораблей в мире, в том числе "Британик" и "Олимпик". Верфь играла ключевую роль в вооружении страны во время Второй мировой войны.