Югорские пожарные ночным рейсом улетели в Иркутскую область тушить лес

Пожарные Югры сегодня ночью улетели в Иркутскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Соответствующее решение накануне приняла губернатор автономного округа Наталья Комарова. Ранее с просьбой о помощи к ней обратилось областное руководство.

Всего в Братск было направлено 54 специалиста: 21 человек из Лугового, 23 – из Советского, шесть человек – из Нягани, два летчика-наблюдателя из Нижневартовска и Ханты-Мансийска и еще два специалиста Ханты-Мансийской авиабазы. По словам директора Ханты-Мансийской базы авиалесоохраны Ивана Шевцова, у югорчан уже есть опыт работы по тушению лесных пожаров за пределами своего региона, в том числе и в районе. Также он добавил, что применение техники в данной ситуации невозможно.

"Лопата и ранцевый лесной аппарат – основные средства, которыми будут вооружены огнеборцы. Задача нам понятна. Надеемся, что наша помощь окажется действенной. И наши ребята в течение месяца, как предусмотрено заданием, смогут справиться с лесными пожарами", - заявил Иван Шевцов.

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что в регионе ждут возвращения своих посланников здоровыми

"Югра готова в трудной ситуации помочь соседям. После работы ждем вас дома",- написала в своем аккаунте в Instagram губернатор округа Наталья Комарова.