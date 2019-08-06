28 Августа 2020
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самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

Рейс S7 Нижневартовск – Красноярск задержан на восемь часов. Небо над Ачинском накануне закрыла ОРВД

В Нижневартовске задерживается вылет борта S7 в Красноярск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло аэрогавани, борт должен был выл улететь в Красноярск ещё в 1.45, однако вылет задерживается до 10.10. Причина – позднее прибытие самолёта.

Отметим, накануне в Красноярском крае закрыли небо из-за взрывов в воинском арсенале. Воздушное пространство закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 км от военной части, на территории которой произошел взрыв боеприпасов. Через это пространство проходят четыре воздушные трассы. Связана ли задержка самолета с решением ОРВД ограничить полеты над опасной территорией, неизвестно.

Напомним, 5 августа на семь часов задержали вылет лайнера авиакомпании "Azur air" из Сургута в Анталью – командир экипажа не прошёл предполётную медкомиссию.

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Рейс S7 Нижневартовск – Красноярск задержан на восемь часов. Небо над Ачинском накануне закрыла ОРВД

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Теги: S7, задержка рейса, позднее прибытие самолёта, аэропорт



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