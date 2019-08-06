Рейс S7 Нижневартовск – Красноярск задержан на восемь часов. Небо над Ачинском накануне закрыла ОРВД

В Нижневартовске задерживается вылет борта S7 в Красноярск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло аэрогавани, борт должен был выл улететь в Красноярск ещё в 1.45, однако вылет задерживается до 10.10. Причина – позднее прибытие самолёта.

Отметим, накануне в Красноярском крае закрыли небо из-за взрывов в воинском арсенале. Воздушное пространство закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 км от военной части, на территории которой произошел взрыв боеприпасов. Через это пространство проходят четыре воздушные трассы. Связана ли задержка самолета с решением ОРВД ограничить полеты над опасной территорией, неизвестно.

Напомним, 5 августа на семь часов задержали вылет лайнера авиакомпании "Azur air" из Сургута в Анталью – командир экипажа не прошёл предполётную медкомиссию.