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вулкан Карымский Камчатка пепел (2019) | Фото:Википедия

На камчатке вулкан Карымский выбросил струю пепла высотой 2,5 километра

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил струю пепла высотой в 2,5 км над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 1486 метров. Данные об активности вулкана поступили из группы наблюдения "KVERT", а также из Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - отметили спасатели.

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По данным дежурно-диспетчерских служб в населенных пунктах Елизовского района (где находится вулкан) выпадения пепла не зафиксировано. Также в районе сейчас нет туристических групп, над данным участком не проходят международные трассы движения воздушных судов. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

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На камчатке вулкан Карымский выбросил струю пепла высотой 2,5 километра

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Теги: вулкан, камчатка, извержение, струя пепла



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