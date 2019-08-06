На камчатке вулкан Карымский выбросил струю пепла высотой 2,5 километра

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил струю пепла высотой в 2,5 км над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 1486 метров. Данные об активности вулкана поступили из группы наблюдения "KVERT", а также из Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - отметили спасатели.

По данным дежурно-диспетчерских служб в населенных пунктах Елизовского района (где находится вулкан) выпадения пепла не зафиксировано. Также в районе сейчас нет туристических групп, над данным участком не проходят международные трассы движения воздушных судов. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.