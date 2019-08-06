На военном складе под Ачинском прекратилась детонация зарядов

На складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась детонация пороховых зарядов, заявили в Минобороны РФ.

При этом остается угроза подрыва отдельных боеприпасов, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который ранее прибыл на место ЧП.

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации. Ведется эвакуация жителей деревни Каменка и близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска.

В мэрии горожанам рекомендовали не заходить за так называемую "красную линию" - зону возможного риска.

Глава Ачинска Илай Ахметов попросил жителей пока не возвращаться в город. "Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны!" - приводит горадминистрация слова мэра.

Между тем, число пострадавших от взрывов увеличилось до 12 человек. Двенадцатого пострадавшего доставили в больницу Ачинска. Как отметили врачи, мужчина находится в сознании, сейчас решается вопрос нужна ли ему госпитализация в больницу или нет.

Из 11 граждан, которых ранее привезли в больницу, госпитализировано шестеро. Двое - в больницу Красноярска, четверо - в Ачинске.

Ранее сообщалось, что принято решение закрыть небо над местом ЧП. Диспетчеры разводят самолеты с четырех воздушных трасс, пролегающих над городом. Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.