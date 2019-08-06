Медведев ждет объяснений министров по срыву реализации нацпроектов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от Минтруда, Минздрава и Минпросвещения объяснений по поводу срыва сроков реализации нацпроектов.

Среди прочего премьер обратил внимание на проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В рамках инициативы следовало заняться предоставлением земли под строительство новых медучреждений в 20 регионах, но эта задача не была выполнена.

Медведев потребовал от Минздрава и Минэкономразвития провести анализ причин, по которым работы не были закончены в обозначенные сроки, и распорядился принять меры по их ускорению. Свой отчет представители ведомств должны предоставить уже 22 августа.

Как пишет ПолитЭксперт, также глава кабмина ждет отчета по проекту "Старшее поколение", который должен был реализоваться в Ингушетии и Дагестане.

Напомним, недавно Дмитрий Медведев рассказал о том, что его "достало".