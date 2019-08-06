В Перми реанимобиль столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие

28 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Авария реанимация Пермь Братьев Вагановых (2019) | Фото: vk.com/skoraya_perm

В Перми реанимобиль столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие

В Перми машина реанимации врезалась в две легковушки, пострадали несколько человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской станции "скорой помощи".
Читайте также:

5 августа реанимационная бригада №40 выехала на место аварии, где пострадала беременная женщина. "ГАЗель" "скорой" с включенными спецсигналами ехала по улице Лебедева в направлении Крупской, но доехала лишь до перекрестка с Братьев Вагановых – там её не пропустил водитель "Ниссан икс-трейл". После столкновения реанимобиль опрокинулся и по инерции врезался в стоявший на светофоре "Митсубиши лансер".

В аварии пострадали водитель "скорой" (сочетанные травмы головы и груди), медсестра-анестезист (сочетанная травма головы и спины), они госпитализированы в ГКБ №4. Врач и второй фельдшер с черепно-мозговыми травмами и ушибами мягких тканей госпитализированы в ГКБ №1. Все находятся в состоянии средней тяжести.

Авария реанимация Пермь Братьев Вагановых(2019)|Фото: vk.com/skoraya_perm

Авария реанимация Пермь Братьев Вагановых(2019)|Фото: vk.com/skoraya_perm

Авария реанимация Пермь Братьев Вагановых(2019)|Фото: vk.com/skoraya_perm

Авария реанимация Пермь Братьев Вагановых(2019)|Фото: vk.com/skoraya_perm

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми реанимобиль столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: реанимобиль, скорая помощь, Nissan X-Trail, Mitsubishi Lancer, авария



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети