В Перми реанимобиль столкнулся с двумя машинами, есть пострадавшие

В Перми машина реанимации врезалась в две легковушки, пострадали несколько человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской станции "скорой помощи".

5 августа реанимационная бригада №40 выехала на место аварии, где пострадала беременная женщина. "ГАЗель" "скорой" с включенными спецсигналами ехала по улице Лебедева в направлении Крупской, но доехала лишь до перекрестка с Братьев Вагановых – там её не пропустил водитель "Ниссан икс-трейл". После столкновения реанимобиль опрокинулся и по инерции врезался в стоявший на светофоре "Митсубиши лансер".

В аварии пострадали водитель "скорой" (сочетанные травмы головы и груди), медсестра-анестезист (сочетанная травма головы и спины), они госпитализированы в ГКБ №4. Врач и второй фельдшер с черепно-мозговыми травмами и ушибами мягких тканей госпитализированы в ГКБ №1. Все находятся в состоянии средней тяжести.