Жестоко избитая ингушская девочка лишится руки после издевательств своей родственницы

7-летняя девочка из Ингушетии доставлена в Москву для проведения операций и долгого восстановительного лечения.

4 июля ребенок попал в больницу Ингушетии с травмами, порезами и ожогами. После было принято решение перевезти девочку в Москву - в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Рошаля.

Известно, что врачи будут ампутировать ребенку руку.

Следователи Ингушетии уже задержали тетю девочки - 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая обвиняется в причинении ребенку побоев.