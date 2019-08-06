28 Августа 2020
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скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

Жестоко избитая ингушская девочка лишится руки после издевательств своей родственницы

7-летняя девочка из Ингушетии доставлена в Москву для проведения операций и долгого восстановительного лечения.

4 июля ребенок попал в больницу Ингушетии с травмами, порезами и ожогами. После было принято решение перевезти девочку в Москву - в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Рошаля.

Известно, что врачи будут ампутировать ребенку руку.

Следователи Ингушетии уже задержали тетю девочки - 35-летнюю жительницу города Сунжа, которая обвиняется в причинении ребенку побоев.

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Жестоко избитая ингушская девочка лишится руки после издевательств своей родственницы

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Теги: Ингушетия, девочка, избиение, порезы, рука, ампутация, Рошаль, клиника



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