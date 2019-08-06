В Рязанской области столкнулись автобус и "легковушка": шестеро погибших, в том числе ребенок

В дорожной аварии в Рязанской области погибли шесть человек, в том числе один ребенок.

Получили травмы различной степени тяжести еще семеро, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Рязанской области.

Авария произошла в Сасовском районе региона у села Пичкиряево - микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

Известно, что авария случилась рано утром 6 августа на 402 км федеральной трассы М-5. Подробности ДТП выясняются.