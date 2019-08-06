Участник массовых беспорядков в Москве 27 июля взял на руки чужого ребенка, чтобы пройти через полицейское оцепление

Участник несогласованной акции протеста в Москве 27 июля Сергей Фомин стал фигурантом уголовного дела, следователи СК объявили его в розыск.

Правоохранители сообщают, что Фомин в ходе акции протеста митингующих прорвался сквозь полицейское оцепление, взяв на руки чужого ребенка - это помогло ему избежать задержания.

"Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Напомним, ранее полицейские задержали 9 участников несогласованного митинга в поддержку "независимых" кандидатов. Акции протеста оппозиции проходят в центре столицы каждую неделю.