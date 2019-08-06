Двенадцатый пострадавший из-за взрывов на складах боеприпасов доставлен в больницу Ачинска

Число пострадавших от взрывов на складах боеприпасов в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, об этом пишет ТАСС.

Двенадцатого пострадавшего доставили в больницу Ачинска. Как отметили врачи, мужчина находится в сознании, сейчас решается вопрос нужна ли ему госпитализация в больницу или нет.

Медики отметили, что из 11 граждан, которых ранее привезли в больницу, госпитализировано шестеро. Двое - в больницу Красноярска, четверо - в Ачинске.

Напомним, на территории Ачинского района Красноярского края, где продолжаются взрывы на складе с боеприпасами, введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время ведется эвакуация жителей деревни Каменка и близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска.

Ранее сообщалось, принято решение закрыть небо над местом ЧП. Диспетчеры разводят самолеты с четырех воздушных трасс, пролегающих над городом. Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. Было принято решение об эвакуации близлежащих населенных пунктов.