КНДР провела очередные испытания неизвестных ракет

Северная Корея провела 6 августа запуск двух неопознанных снарядов.

Он был произведен с восточного побережья провинции Южная Хванхэ. Об этом сообщило агентство Yonhap, которое ссылается на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Мы следим за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживаем боеготовность", - отметили в Комитете, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце июля КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японском море, сообщают южнокорейские СМИ. Снаряды были запущены утром 25 июля из районов северокорейского города Вонсана. Отмечается, что ракеты пролетели расстояние в 430 км.

Источник Kyodo утверждает, что ракеты упали в море, не долетев до исключительной экономической торговой зоны Японии.

В Токио заявляют, что новый ракетный пуск Северной Кореи не вызвал прямой угрозы для безопасности Японии.

После этого запуски были произведены 2 августа, когда состоялись испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын.