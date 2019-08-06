В Екатеринбурге вынесли приговор похитителям человека

В Свердловской области вынесли приговор двум фигурантам уголовного дела, которое расследовалось после похищения человека и незаконного оборота оружия.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, на скамье подсудимых оказались злоумышленники, одному из которых 33 года, а другому - 56 лет. В октябре 2017 года один похитили одного из владельцев автостоянки по улице Гражданской, после чего вывезли его в Невьянский городской округ. Таким образом, сообщники намеревались заставить мужчину передавать часть прибыли от деятельности автостоянки родственникам другого совладельца парковки, которых до этого скончался.

В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 30 свидетелей, проведены осмотры мест происшествия, обыски, выемки, очные ставки.

Суд приговорил одного из подсудимых к 7,5 годам лишения свободы, второго к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.