В России заработал сервис оплаты покупок по QR-коду

Сбербанк предоставил возможность оплачивать покупки с помощью QR-кода.

Воспользоваться сервисом уже можно в Краснодарском крае. Как ожидается, до конца августа услуга станет доступна во всех регионах. Сервис носит название "Плати QR".

Оплатить товар с его помощью можно через мобильное приложение банка. Таким образом, россияне смогут оплачивать картой покупки в тех торговых точках, где нет эквайринга, - на рынках, в пунктах бытового обслуживания, цветочных магазинах и т.п, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Центробанк установит в Системе быстрых платежей комиссию за оплату товаров и услуг по QR-коду в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники в размере 0,4%.

Как отмечает регулятор, данный тариф существенно ниже действующих комиссий за эквайринг.

В Банке России подчеркивают, что внедрение Системы быстрых платежей позволит торговым предприятиям снизить издержки при обеспечении безналичных платежей в несколько раз. Так, эквайринговые комиссии в зависимости от категории продукта или торгового сегмента составляют в среднем от 0,5 до 2%, а в СБП предлагается установить диапазон от 0,2 до 0,7%, сообщает ТАСС.