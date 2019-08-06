Регионы могут субсидировать оплату страховки жилья от ЧС некоторым россиянам

Региональные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, которые местные власти вправе самостоятельно разрабатывать, могут предусматривать компенсацию отдельным категориям граждан части страховой премии по такой страховке.

Как говорится в сообщении министерства финансов России, застраховавшие свое жилье по программе россияне получают некоторые приемущества: размер ущерба в случае ЧС будет определяться исходя из рыночной стоимости жилья, а возмещение будет осуществляться из двух источников - за счет и страховой выплаты, и бюджетных средств.

Кроме того, в программе оговариваются сроки компенсации из бюджета и страховой выплаты - не более 20 рабочих дней, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 августа в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Это позволит россиянам гарантировать полную компенсацию в случае его утери. Программа в тестовом режиме начнет свою работу в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также Забайкалье, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.

Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5-7 тыс. руб. в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 руб. в месяц или 1800-2400 руб. в год, сообщил Накануне.RU президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Минимальный набор рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе предположительно обойдется примерно в 300-350 руб. в год.