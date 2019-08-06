Россия сократила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2%.

В настоящее время эта цифра составляет $29,8 млрд в 2018 году, говорят в Минсельхозе РФ. Там отмечают, что благодаря импортозамещению страна достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания.

В частности, удельный вес российского зерна и зернобобовых культур в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения Доктрины в 95%, сахара - 95,7% (порог - 80%), растительного масла - 81,5% (против 80%), мяса и мясопродуктов - 92,8% (против 85%).

При этом зафиксировано некоторое отставание от значений продуктовой безопасности по молоку и соли, сообщает РИА "Новости".

В августе 2014 года власти запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против Москвы: США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Ввозить на территорию РФ запретили мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. В настоящее время запрет на поставки действует до конца 2020 года.

Напомним, в апреле 2019 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин не смог ответить на вопрос, сколько Россия вложила средств в импортозамещение. Казус с чиновником произошел на заседании Международного арктического форума.

К слову, сумму не знает и президент. Он начал говорить о средствах, вложенных в это объявленное руководством страны стратегическое направление, однако сбился и попросил помощи у профильного министра. "Мы в прошлом году вложили в импортозамещение, это то есть на то, чтобы производить самим то, что покупали за границей...600 млрд... Или 600... Сколько всего вложили в прошлом году в импортозамещение?" – уточнил президент у Орешкина.

Как выяснилось, министр эту сумму не помнит. "Министр экономического развития не помнит", – пошутил над чиновником президент РФ, после чего выразил уверенность, что тенденция импортозамещения будет продолжаться.