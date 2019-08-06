Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Туристы из Украины устроили дебош из-за флага России, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco.

Инцидент произошел в испанском городе Салоу. По словам очевидцев, отдыхавшие там украинцы, увидев триколор, потребовали от персонала гостиницы избавиться от него. Администратор заявил, что "является сторонником российской политики и что его позиция — это позиция всей Испании".

Также украинцы пожаловались, что во время развлекательной программы испанские аниматоры исполняли русские песни. Скандальные туристы это расценили, как "демонстрацию презрения к украинским гражданам". На просьбу сменить отель, туроператор посоветовал недовольным украинцам проще относиться к ситуации, сообщает "Газета.ру".

Напомним, в 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко призвал повсеместно запретить российский флаг. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года", - сказал Порошенко.

По его словам, российский триколор "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы". Порошенко также обвинил Москву в дестабилизации обстановки в Европе и кибератаках. Он назвал борьбу с "российской агрессией" одним из ключевых вызовов в будущем.