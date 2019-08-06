Эксперты рассказали о рецессии в российской экономике

Эксперты сообщили о возможной технической рецессии в российской экономике уже в 2019 году.

Как напоминают аналитики Института экономики роста им. Столыпина, Росстат по итогам первого квартала текущего года оценил рост экономики в 0,5% в годовом выражении. По их мнению, он был обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, а в сфере малого и среднего бизнеса произошло снижение экономической активности. Так, количество предприятий сократилось до 8%, количество работников – на 1,6%, а число сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7%.

Эксперты это связывают с переходом части малых предприятий в разряд микропредприятий, сообщает РБК.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о предстоящем глобальном экономическом кризисе.

По его словам, рецессия будет вызвана обратным эффектом глобализации и не будет связана с проблемами в финансовом секторе, что наблюдалось в 2008 и 2014 годах. Кризис будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, заявил Орешкин во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Как считает министр, чтобы избежать нового кризиса, до которого, по его словам, еще далеко, нужно менять модель глобализации. Однако для России новый потенциальный экономический кризис может стать затяжным, считает Орешкин.