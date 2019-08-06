Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотечному кредитованию на 0,5 процентного пункта по основной линейке продуктов.

Как сообщили Накануне.RU в финансовом учреждении, ставки снижаются по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машиноместа, по нецелевому кредиту под залог недвижимости и в рамках рефинансирования кредитов других банков.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов банка, для участия в акциях "молодая семья" и "скидка 0,3% на ДомКлик".

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%, сообщает "Интерфакс".

Напомним, банк "Дом.РФ" с 10 июля снизил базовую ставку по ипотечным кредитам на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.

Ставка на вторичном рынке опустится с 10,9% до 9,8%. Для зарплатных клиентов банка ставка будет 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми - с 6% до 5,2%.

Тем временем, около 7 млн российских семей планируют взять ипотеку к 2024 году.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения и ипотечного агентства "Дом.РФ", если допустить, что ставки останутся на уровне 10,5% годовых в течение нескольких лет, ежегодно получать ипотечные кредиты будут 1,2-1,4 млн семей.

При этом средства на первоначальный взнос имеются у 6,3 млн российских семей, что составляет 90% потенциальных заемщиков. Большинство средств они сумели накопить самостоятельно.