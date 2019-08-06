Сбербанк снизил ставки по ипотеке

28 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ипотека (2010) | Фото:forum-grad.ru

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотечному кредитованию на 0,5 процентного пункта по основной линейке продуктов.

Как сообщили Накануне.RU в финансовом учреждении, ставки снижаются по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машиноместа, по нецелевому кредиту под залог недвижимости и в рамках рефинансирования кредитов других банков.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов банка, для участия в акциях "молодая семья" и "скидка 0,3% на ДомКлик".

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%, сообщает "Интерфакс".

Напомним, банк "Дом.РФ" с 10 июля снизил базовую ставку по ипотечным кредитам на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.

Ставка на вторичном рынке опустится с 10,9% до 9,8%. Для зарплатных клиентов банка ставка будет 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми - с 6% до 5,2%.

Тем временем, около 7 млн российских семей планируют взять ипотеку к 2024 году.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения и ипотечного агентства "Дом.РФ", если допустить, что ставки останутся на уровне 10,5% годовых в течение нескольких лет, ежегодно получать ипотечные кредиты будут 1,2-1,4 млн семей.

При этом средства на первоначальный взнос имеются у 6,3 млн российских семей, что составляет 90% потенциальных заемщиков. Большинство средств они сумели накопить самостоятельно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сбербанк, ипотека, жилье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети