Берлин ответил на обвинения Москвы во вмешательстве

Германия сообщила свою позицию по ситуации вокруг прошедших протестов в Москве.

Ранее в МИД России обвинили США и Германию во вмешательстве во внутренние дела.

"Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ госпожи Захаровой. В этой связи мы, конечно, доведем это ясно по внутренним каналам в переговорах, которые там ведет наше посольство", — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Мария Адебар, сообщает РИА "Новости".

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявила, что дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве.

Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Напомним, по делу о массовых беспорядках уже прошли обыски. Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии. После массовых беспорядков на протестной акции 27 июля "оппозиционеры" начали усиленно распространять информацию о якобы незаконной деятельности правоохранителей по разгону митинга. При этом упуская тот факт, что выход на несанкционированное мероприятие является нарушением закона.