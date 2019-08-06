Взрывы боеприпасов в Ачинске: введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ачинского района Красноярского края, где продолжаются взрывы на складе с боеприпасами.

В настоящее время ведется эвакуация жителей деревни Каменка и близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, принято решение закрыть небо над местом ЧП. Диспетчеры разводят самолеты с четырех воздушных трасс, пролегающих над городом. Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. Было принято решение об эвакуации близлежащих населенных пунктов.