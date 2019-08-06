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Шедруб Линг, буддийский монастырь (2019) | Фото: vk.com/Iuliia Gasheva

Уральские буддисты собрали более 2 тысяч подписей за сохранение культовых сооружений на горе Качканар

В уральской буддийской общине "Шедруб Линг" продолжают сбор подписей за сохранение культовых сооружений - ступ и статуи Будды. Их удалось собрать уже более 2 тысяч.
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Напомним, в мае "Евраз" объявил о начале реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Лицензионный участок включает в себя гору Качканар, на которой и находится "Шедруб Линг".

Как сообщил Накануне.RU представитель общины, ранее в "Шедруб Линг" уже собирали подписи - это было в 2012-2013 годах.

"Тогда, в том числе и благодаря этому сбору, нам удалось привлечь внимание чиновников к проблеме. Но, к сожалению, решение ситуации, которое они разработали, оказалось невыполнимым и неприемлемым, так как оно в принципе не рассматривало варианты сохранения религиозно и исторически значимых объектов. Вместо этого нам предлагается оставить их и начать все заново. Отречься от первого на Урале культового буддийского места мы не можем и никому не дадим морального права разрушать религиозные объекты", - рассказал он.

В апреле этого года, после очередных неудачных переговоров, в общине начали повторно собирать подписи.

"К настоящему моменту мы собрали более 2 тысяч подписей, подавляющее большинство собрано среди гостей "Шедруб Линга". С каждым годом число посетителей растет, за первую половину 2019 года нас уже посетили 5 тысяч человек", - отметил монах.

По его словам, сбор подписей продлится год. Затем они будут служить основанием для повторных обращений в администрацию президента России, к руководству "Евраза", а, вероятно, и в суд. Оставить свою подпись можно здесь.

"Попытаться уговорить власти и крупный бизнес вести разработку с более чутким отношением к экологии, истории, а в данном случае и духовным ценностям важно не только для будущих поколений, но и для нашей собственной совести. С другой стороны, отказ от сохранения хотя бы небольшой части природных достопримечательностей и расположенного в их лоне религиозного комплекса может привести корпорацию "Евраз" к ощутимым репутационным потерям. Это позволяет нам рассчитывать не только на нравственность собственников ГОКа, но и на их взвешенный прагматизм", - заключил представитель общины.

Напомним, недавно буддисты заявили, что готовы заключить соглашение с "Евразом" о сохранении культовых сооружений.

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Уральские буддисты собрали более 2 тысяч подписей за сохранение культовых сооружений на горе Качканар

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Теги: Шедруб Линг, буддисты, подписи



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