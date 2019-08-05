Соболь устроила представление на суде Конона и была выгнана его матерью

Печально известная экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь пришла в суд, чтобы поддержать Даниила Конона, являющегося сборщиком подписей в поддержку директора так называемого Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Молодой человек был задержан за участие в несанкционированном митинге в Москве.

После чего юноша предстал перед судом. После того, как Соболь выразила слова поддержки в адрес Конона и предложила свою помощь в борьбе за юношу, его мать в жесткой форме попросила юриста ФБК закрыть рот и потребовала, чтобы та покинула зал суда. Приставы поддержали эту идею.

Главная скандалистка Алексея Навального подтвердила, что ей пришлось покинуть здание суда, написав об этом в твиттер.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обращалась к организаторам несогласованных акций, призывая их к благоразумию, чтобы те оставили в покое детей и не использовали их энергию для удовлетворения своих политических амбиций. Дети должны заниматься саморазвитием и созиданием, а не служить пушечным мясом для оппозиции.

Но на пути к своим целям эти личности, не сумевшие добиться успеха на выборах в Московскую городскую думу из-за перебора бракованных подписей, из раза в раз собирают на своих незаконных митингах несовершеннолетних, которых в итоге задерживают и привлекают к ответственности. Были даже случаи, когда митингующие использовали младенцев в качестве «живого щита».