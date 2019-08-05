В Ачинском районе введен режим ЧС из-за взрывов в военной части

Решением комиссии по ЧС на территории Ачинского района введен режим ЧС, говорится в сообщении райадминистрации.

Для помощи в эвакуации окрестных населенных пунктов мобилизован весь автотранспорт администрации Ачинского района. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и служба "скорой помощи".

Пунктами размещения эвакуированных определены школа, детский сад и дом культуры в поселке Тарутино и Ястребовская школа и дом культуры, а также школа, ДК и техникум в поселке Малиновка.