Усс пока не оценил размер ущерба от пожара в арсенале

Губернатор Александр Усс считает преждевременным подсчет ущерба от ЧП на арсенале в Ачинске. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Россия.

"Оценку материального ущерба, причиненного взрывами, пока делать преждевременно. О массовом повреждении домов пока говорить не приходится - есть выбитые окна, поврежденные стены, но поселок до настоящего времени серьезно не пострадал", - приводится выдержка из заявления на сайте администрации края.

Напомним, губернатору Уссу приписываются экспертные заявления о целесообразности тушения лесных пожаров в крае. В частности, глава региона заявлял, что ущерб от природных пожаров меньше затрат на тушение, поэтому их никто не тушит.