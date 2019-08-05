Взрывы в Ачинске угрожают двум объектам "Россетей"

Два энергообъекта находятся в опасной зоне, эпицентром которой остается военная часть под Ачинском. Сотрудники "Россетей" переведены в режим повышенной готовности.

"На текущий момент ограничений электроснабжения нет, все потребители запитаны. Энергообъекты, попадающие в зону возможного воздействия, – ТЭЦ ОАО "Русал Ачинск", подстанция "Назаровская ГРЭС", - сообщили в пресс-службе "Россети.Сибирь".

Осмотр объектов энергоснабжения будет осуществлён при ближайшей возможности, отметили там.

Энергетики работают в связке с штабом ЧС при губернаторе Края.

Для резервирования энергоснабжения социально значимых объектов в Ачинск направлены пять передвижных дизельных электрогенераторов общей мощностью 600 кВт. Кроме того, сотрудниками Россети Сибирь организован учащённый мониторинг оперативной обстановки в районе.