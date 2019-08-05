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Происшествия Свердловская область
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

В Екатеринбурге новый случай кори

Новый случай заболевания корью зафиксирован в Екатеринбурге. По сообщению Роспотребнадзора, инфекцию подхватил ребенок из семьи мигрантов, поселившихся в микрорайоне Сортировка.

Из-за высокой заразности этого заболевания, прививки предстоит получить всем жильцам дома номер 19 по Автомагистральной, ставшего эпицентром заражения.

Напомним, корь - вирусное заболевание, возбудитель которого долго сохраняет жизнеспособность, передаваясь воздушно-капельно с кашлем или чиханием. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей. Известен случай, когда вирус кори распространился по вентиляции жилого дома, заражая соседей. Основным методом борьбы с распространением кори является вакцинация.

Ранее в Екатеринбурге была вспышка кори - за январь 2018 года санврачи зарегистрировали 38 случаев. Только за первую неделю февраля корью заболели 8 жителей города. Для сравнения стоит отметить, что за весь 2018 год в столице Урала корью заболели лишь 5 горожан. В 2019 году в апреле вирус обнаружили у ребёнка из Невьянского района, который привёз корь из Киргизии, в феврале сообщалось о 35 случаях заболевания.

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В Екатеринбурге новый случай кори

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Теги: корь, сортировка, прививка, мигрант



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