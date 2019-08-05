Минобороны отправляет в эпицентр взрывов в Ачинске беспилотники и четырех роботов

Роботы и беспилотники отправятся на разведку горящего склада боеприпасов в Ачинске. Технику уже перебрасывают в район ЧП. Напомним, в военной части около города сегодня вечером произошел пожар и подрыв арсенала в воинской части.

По данным Минобороны, речь идет о роботизированных комплексах Уран-14 в количестве четырех штук. Робот представляет собой самоходное устройство на гусеничной базе, несущее цистерны с 2000 литров воды и 600 литров пенообразователя. Робот имеет насос, который позволяет поливать пожар на удалении 35-50 метров. Робот развивает скорость 12 км/ч.

ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения "Уран-14", еще два специализированных робототехнических комплекса пожаротушения МЧС России готовятся для переброски военно-транспортной авиацией.

Поддержку роботам окажут беспилотники.

Напомним, ранее премьер-министру российского Правительства Дмитрию Медведеву показывали и другую "новейшую технику для тушения пожаров", которой оказались УАЗы-"горбушки".

Загоревшийся склад боеприпасов планировали расформировать до 2022 года, также добавили в Минобороны.

"Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил и планировался к расформированию до 2022 года", - сказали в ведомстве.