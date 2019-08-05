27 Августа 2020
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Политика За рубежом
Трамп, Генассамблея ООН (2018) | Фото: kamerican.com

"Расстрелять". Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

За массовые убийства в США будут приговаривать к высшей мере наказания. Такое распоряжение отдал сегодня президент Штатов Дональд Трамп, выступая в Белом доме. Таким образом он отреагировал на недавние массовые убийства людей в Эль-Пасо и Дейтоне.

Смертная казнь по новому закону будет применяться "быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", цитирует Трампа Интерфакс.

Подготовить поправки должен Минюст, а ФБР определит, какие дополнительные ресурсы необходимы бюро для расследования и предотвращения подобных преступлений.

Кроме этого, президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия и гарантировать, что лица, "представляющие угрозу для общественной безопасности, не будут иметь доступа к огнестрельному оружию". Это предложение Трамп объяснил необходимостью предотвращение насилия с применением оружия.

Отметим, право граждан Соединенных Штатов на ношение оружия гарантируется Второй поправкой к Конституции. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах. Эта поправка вызывает множество дискуссий, в том числе неоднократно шла речь о ее ограничении в связи с массовыми убийствами, шутингом в школах и прочими случаями неадекватного поведения с применением оружия.

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"Расстрелять". Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

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Теги: смертная казнь, сша, дональд трамп, вторая поправка



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