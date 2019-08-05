Блогер "Макс Стеклов" арестован до 3 октября за призывы к убийствам детей силовиков

Арестован блогер, который призывал нападать на детей силовиков. Напомним, 31 июля, мужчина под ником "Макс Стеклов" в одной из социальных сетей опубликовал пост с призывом к "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". А точнее: к убийству детей, и отправке их родителям дисков "со снафф-видео" [видеозаписями реальных убийств - примеч. ред].

Блогера, настоящее имя которого Владислав Синица, взяли под арест до 3 октября. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенном публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия.

Ранее Следственный комитет сообщал, что, по мнению следователей, умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

В доме блогера проведен обыск, изъята техника, в том числе компьютер и мобильные телефоны. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.