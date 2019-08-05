Над Ачинском закрыли небо. Диспетчеры уводят самолеты "в обход"

Из-за продолжающихся взрывов на складе боеприпасов в военной части в красноярском Ачинске было принято решение закрыть небо над местом ЧП. Диспетчеры разводят самолеты с четырех воздушных трасс, пролегающих над городом.

Воздушное пространство закрыто на всех эшелонах в радиусе 30 км от военной части, на территории которой произошел взрыв боеприпасов. Министерство обороны проводит разведку ситуации. По ее итогам зона ограничений в части организации воздушного движения в случае необходимости может быть расширена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФГУП ГК ОРВД.

Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.

Напомним, взрывы начались сегодня во второй половине дня. Было принято решение об эвакуации близлежащих населенных пунктов.