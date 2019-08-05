В Челябинске обрушились бетонные перекрытия в "Пятерочке", где находились 29 человек

В Челябинске на площади 20 "квадратов" обрушились перекрытия одноэтажного магазина на улице Захаренко. К счастью, никто не пострадал.

По сообщению ГУ МЧС региона в соцсети ВКонтакте, о ЧП стало известно в 19.01. Из зоны обрушения самостоятельно выбрались 29 человек.

На месте работают сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, к месту следует служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что ЧП произошло в магазине "Пятерочка". Местные жители сообщают, что обрушилась крыша над аптекой.