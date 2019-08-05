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Происшествия Челябинская область
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске обрушились бетонные перекрытия в "Пятерочке", где находились 29 человек

В Челябинске на площади 20 "квадратов" обрушились перекрытия одноэтажного магазина на улице Захаренко. К счастью, никто не пострадал.

По сообщению ГУ МЧС региона в соцсети ВКонтакте, о ЧП стало известно в 19.01. Из зоны обрушения самостоятельно выбрались 29 человек.

(2019)|Фото: vk.com/8chel74

На месте работают сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, к месту следует служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.

МЧС, спасатели(2016)|Фото: Фото:Накануне.RU

Известно, что ЧП произошло в магазине "Пятерочка". Местные жители сообщают, что обрушилась крыша над аптекой.

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В Челябинске обрушились бетонные перекрытия в "Пятерочке", где находились 29 человек

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Теги: пятерочка, обрушение, перекрытия



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Развитие сюжета:

Ранее 06.08.2019 14:24 Мск В Челябинске после обрушения перекрытий в "Пятерочке" на Захаренко силовики назначили проверку

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