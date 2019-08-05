27 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, КПП Чонгар (2019) | Фото: president.gov.ua

Зеленский назначил нового командующего объединенных сил против Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего объединенных сил против Донбасса. Им стал Владимир Кравченко, сообщается на официальном сайте украинского президента.
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До этого Кравченко был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ. Имеет звание генерал-лейтенанта. Сообщается, что Кравченко занимался координацией вывода украинских войск из Дебальцевского котла в феврале 2015 года. Насколько успешными были лично его действия, установить вряд ли возможно, но в целом потери украинских войск под Дебальцево исчислялись тысячами убитых.

Предшественник Кравченко Александр Сирский был назначен Петром Порошенко в мае 2019 года, накануне ухода с поста президента. Зеленский перевел Сирского на должность командующего Сухопутными войсками.

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Зеленский назначил нового командующего объединенных сил против Донбасса

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Теги: Украина, Донбасс, ВСУ



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