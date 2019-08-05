Зеленский назначил нового командующего объединенных сил против Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего объединенных сил против Донбасса. Им стал Владимир Кравченко, сообщается на официальном сайте украинского президента.

До этого Кравченко был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ. Имеет звание генерал-лейтенанта. Сообщается, что Кравченко занимался координацией вывода украинских войск из Дебальцевского котла в феврале 2015 года. Насколько успешными были лично его действия, установить вряд ли возможно, но в целом потери украинских войск под Дебальцево исчислялись тысячами убитых.

Предшественник Кравченко Александр Сирский был назначен Петром Порошенко в мае 2019 года, накануне ухода с поста президента. Зеленский перевел Сирского на должность командующего Сухопутными войсками.