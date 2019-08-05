Новым руководителем зауральского Следственного комитета станет силовик из Крыма

Следственное управление Следственного комитета России по Курганской области возглавит силовик из Крыма, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в силовых структурах.

Новым руководителем станет Богдан Францишко. Его последнее место работы и должность - замглавы управления по расследованию особо важных дел в СУ СК России по республике Крым.

Сейчас кандидатуру Францишко согласовывают в Москве.

После всех процедур новый руководитель приедет в Курган и будет представлен сотрудникам СК Зауралья.