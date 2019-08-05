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Общество Курганская область
Богдан Францишко (2019) | Фото:crim.sledcom.ru

Новым руководителем зауральского Следственного комитета станет силовик из Крыма

Следственное управление Следственного комитета России по Курганской области возглавит силовик из Крыма, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в силовых структурах.

Новым руководителем станет Богдан Францишко. Его последнее место работы и должность - замглавы управления по расследованию особо важных дел в СУ СК России по республике Крым.

Сейчас кандидатуру Францишко согласовывают в Москве.

После всех процедур новый руководитель приедет в Курган и будет представлен сотрудникам СК Зауралья.

Богдан Францишко(2019)|Фото:crim.sledcom.ru

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Новым руководителем зауральского Следственного комитета станет силовик из Крыма

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Теги: Богдан Францишко, СК, Курган, Крым



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Развитие сюжета:

Ранее 02.10.2019 11:19 Мск Кандидатуру на пост начальника Следственного управления СК по Зауралью согласовали в Москве

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