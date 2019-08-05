Суд ХМАО оставил в силе приговор охраннику, который убил казака и расчленил тело

Остался в силе приговор охраннику Рудобу М. за жестокое убийство казака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ханты-Мансийского окружного суда.

Напомним, фрагменты тела убитого нашли 25 декабря 2017 г. в Ханты-Мансийске недалеко от Дома народного творчества на ул. Гагарина. Следствие считает, что погибший и его убийца встретились 16 декабря на собрании представителей казачьего сообщества. После мероприятия Александр Л. остался в здании. Там же находился и предполагаемый убийца, Рудоб М. Они поссорились, последний взял топор и несколько раз ударил казака по голове. Когда тот умер, душегуб расчленил труп и выбросил его на свалку, где позже и нашли фрагменты трупа. После того, как история получила огласку, Рудоб бежал из Югры, однако вскоре попался в Кургане. Суд приговорил охранника к девяти годам колонии строгого режима.

Окружной суд оставил приговор в силе.