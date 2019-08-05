27 Августа 2020
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Экономика В России
аэропорт регистрация багаж пассажир (2009) | Фото: Накануне.ru

У "Аэрофлота" изменились тарифы на провоз багажа

Новые правила оплаты багажа на "безбагажных" тарифах начали действовать у "Аэрофлота". Так, теперь стоимость перевозки зависит от расстояния, на которое летит пассажир, а также от времени до вылета.

Так, если лететь внутренним рейсом и добавить багаж за сутки до вылета и ранее, то его стоимость, как и раньше, составит 2000 рублей. Однако если оплатить его менее чем за 24 часа до вылета, то он обойдется уже в 2250 рублей. Кроме того, такая цена действует только для перевозок внутри европейской или азиатской частей РФ. Для перелетов между европейской и азиатской частями багаж обойдется уже в 2800 и 3150 рублей соответственно.

Аналогичные изменения коснулись и международных перевозок: если раньше багаж просто стоил 40 евро, то теперь для коротких рейсов — 40 и 45, а для более протяженных — 56 и 63 евро соответственно, пишет портал FrequentFlyers.

Настолько же подорожало и второе место багажа, а третье теперь на внутренних рейсах стоит 6000-8100 р. (было всегда 6000), а на международных — 120-189 евро (было всегда 120 евро).

Перечисленные цены действуют при предварительной оплате. В аэропорту дороже: короткий внутренний рейс стоит, как и раньше, 2500 рублей, а вот между Европой и Азией — 3500. Для коротких международных рейсов — по-прежнему 50 евро, для более протяженных багаж подорожал до 70. Максимальная же цена составляет 210 евро (это третье место багажа).

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У "Аэрофлота" изменились тарифы на провоз багажа

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Теги: аэрофлот, багаж, тарифы



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