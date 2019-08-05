Нефтяники Югры повышают экобезопасность при помощи беспилотников

Систему воздушного мониторинга нефтепроводов и производственной инфраструктуры запустил в Югре "Газпромнефть-Хантос". Как рассказали Накануне.RU на предприятии, сейчас беспилотное воздушное судно (БВС) контролирует состояние более 250 км промысловых нефтепроводов на трех месторождениях.

Оборудованный системами фото- и видеосъемки беспилотник может работать в любое время суток на удалении до 50 км с передачей изображения онлайн. За одну смену он способен обследовать маршрут протяженностью более 170 км, работая в диапазоне высот от 50 до 800 метров. Аппарат приспособлен для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и может использоваться как при 30-градусном морозе, так и в 40-градусную жару.

Только на мониторинге трубопроводов компания планирует сэкономить до конца 2019 года более 3,5 млн рублей, а в 2020 году – около 6 млн рублей.

"Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых заказчиков и разработчиков высокотехнологичных продуктов. Инновации позволяют нам успешно решать производственные задачи и укреплять технологическое лидерство предприятия, сохраняя гармонию с окружающей средой. Высокие стандарты промышленной и экологической безопасности являются для нас приоритетом. Новейшие российские беспилотники помогают нам в решении этой задачи, обеспечивая оперативный мониторинг состояния производственной инфраструктуры даже самых отдаленных объектов", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Алексей Кан.

С апреля 2019 года специально модифицированное БВС обследовало состояние трубопроводов таких месторождений, как Южно-Приобское, Зимнее и имени Александра Жагрина. До конца 2019 года с его помощью планируется также исследовать Орехово-Ермаковское и Южное месторождения. В перспективе система воздушного мониторинга охватит все производственные объекты "Газпромнефть-Хантоса".

Применяемое высокотехнологичное оборудование позволяет также выявлять возможные очаги возгорания в пожароопасный период и вести контроль паводковой ситуации весной.