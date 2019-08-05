27 Августа 2020
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Наука и техника Челябинская область Уральский ФО
Текслер, трамвай УКВЗ (2019) | Фото: Накануне.RU

Текслер поручил протестировать в Челябинске трамваи завода "Роскосмоса"

Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел производство Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в "Роскосмос").

"У нас большие планы, в частности, по Челябинску. Уже есть возможность в следующем году по программе "Чистый воздух" получить финансирование 1 млрд руб. для приобретения новых трамваев. Мне хотелось бы понять, что такое новый трамвай в вашем понимании. Я считаю, что он должен быть скоростной, низкопольный со всеми современными удобствами. Вы покажете такой трамвай?" - обратился он к руководству предприятия.

Главе региона продемонстрировали модель 71633. Как позже признались сотрудники УКВЗ, руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин его окрестил "челябинский метеор".

"Вагон низкопольный, приспособлен для маломобильных пассажиров. Он современный, используется современное электрооборудование, спроектирован с учётом всех последних тенденций в области трамваестроения: широкие проходы, надёжная тормозная система, система кондиционирования, usb-зарядки, мультимедиа, wi-fi, оповещение о ЧС. Вместимость вагона максимальная достигает 303 человека, посадочных мест 60. Для большого города это очень хорошо. Его габариты чуть меньше, чем у мировых аналогов. По длине он короче и способен проезжать в более затрудненных местах", - рассказал главный конструктор Олег Слепов.

трамвай УКВЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

Текслер, трамвай УКВЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

Модель уже принята в промышленное производство.

"Будут заказы - мы сделаем. Если Челябинская область будет готова закупить партию таких вагонов, мы с удовольствием ее сделаем в сжатые сроки и самого лучшего качества", - заявили на предприятии.

При этом стоимость такого вагона составляет 80 млн руб.

Алексей Текслер предложил протестировать модель в Челябинске.

"Товар надо показать лицом челябинцам. Мы в следующем году запланировали начать обновление подвижного состава. Мне кажется, надо сразу начинать с качественных современных вагонов и пусть он поэксплуатируется в реальных условиях города и жители его оценят. Это важно для нас при принятии решения, и вы посмотрите, как в условиях Челябинска он эксплуатируется. Чем быстрее это случится, тем лучше для всех", - подчеркнул глава области.

"Задача понятна, мы переговорим", - заявили представители УКВЗ.

Текслер, трамвай УКВЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

Текслер, трамвай УКВЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что по состоянию на 25 июля УКВЗ заключил четыре контракта на поставку 50 трамвайных вагонов до конца года. Так, предприятие должно поставить Краснодару 31 односекционный вагон и четыре трехсекционных трамвая, Магнитогорску – 15 односекционный вагонов.

Представители УКВЗ подчеркнули, что могут создавать индивидуальный дизайн. "Трамваи для Краснодара по дизайну отличаются от трамваев для Магнитогорска. Это индивидуальные окраска и кабина", - добавил представитель завода.

Напомним, что ранее руководству предприятия рекомендовали поработать над соотношением цены и качества продукции, чтобы победить в конкурсе на поставку трамваев для Челябинска. Об этом стало известно из письма главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

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Текслер поручил протестировать в Челябинске трамваи завода "Роскосмоса"

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Теги: челябинский метеор, алексей текслер, уквз



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